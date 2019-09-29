Крушение парома "Эстония: 25 лет

В Стокгольме и Таллине прошли памятные мероприятия в связи с 25-летней годовщиной крушения парома "Эстония".

Его гибель стала крупнейшим кораблекрушением в новейшей европейской истории.

Паром "Эстония" затонул в Балтийском море в ночь на 28 сентября 1994 года на пути из Таллина в Стокгольм.

Согласно официальным данным, погибли или пропали без вести 852 человека. На месте трагедии было обнаружено 94 тела. Спасти удалось 137 человек.

Среди погибших 501 гражданин Швеции, 284 эстонца и 10 финнов.

Катастрофа потрясла нашу страну, изменила жизни многих людей. Сегодня я хочу обратиться к вам, кто потерял тех, кого вы любили в крушении парома "Эстония" 25 лет назад Стефан Лёвен премьер-министр Швеции

Согласно выводам международной комиссии, причинами крушения судна стали конструктивные недостатки, чрезмерная скорость движения и сложные погодные условия.

Однако многие эксперты и родственники погибших ставят под сомнение официальную версию.

По их мнению, паром мог затонуть из-за взрыва на борту, столкновения с подводной лодкой или неудачной попытки сбросить в море нелегальный груз.

Чтобы окончательно установить причину гибели, неоднократно предлагалось поднять обломки судна. Однако подписанное Эстонией, Финляндией и Швецией в 1995 году международное соглашение запретило проводить какие-либо исследования на месте гибели судна.

Административный суд Таллина приступил к рассмотрению требования шведских родственников жертв провести новое расследование причин гибели парома. В иске отмечается, что в официальной версии причин затопления судна есть целый ряд противоречий.