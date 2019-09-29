Австрия голосует

В Австрии проходят досрочные парламентские выборы.

Отдать свои голоса на избирательные участки пришли лидеры партий и основные претенденты на место канцлера.

Согласно последним опросам, фаворитом называют консервативную Австрийскую народную партию во главе с бывшим канцлером Себастьяном Курцем. Согласно прогнозам, она получит большинство в парламенте и ее лидер вернет себе пост главы правительства.

По оценкам наблюдателей, основная борьба развернется за второе и третье места между Социал-демократической партией Австрии во главе с Памелой Ренди-Вагнер и правой Австрийской партией свободы во главе с Норбертом Хофером.

"Зеленые" и партия NEOS замыкают пятерку предпочтений опрошенных австрийцев.

В состав Национального совета (нижняя палата парламента) входят 183 депутата, которые избираются только по партийным спискам.

Для прохождения в Национальный совет партия должна набрать более 4% голосов избирателей.

Досрочные парламентские выборы были назначены после скандала с бывшим вице-канцлером Хайнцом-Кристианом Штрахе, который привел к роспуску правительства и отставке канцлера Себастьяна Курца.

В республике в этот день избирательным правом смогут воспользоваться все граждане старше 16 лет или, по последним подсчетам МВД, 6 369 796 человек.