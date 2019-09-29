"Октоберфест": нетрезвый путь домой

"За ваше здоровье"... И снова, и еще разок.... Как говорят, "Нет пива, нет Октоберфеста". Но в Мюнхене хмельного напитка - хоть отбавляй. Фестиваль, начавшийся 21 сентября, в самом разгаре. Ежегодно за время праздника выпивается порядка восьми миллионов литров пива. Цена посетителей, похоже не пугает - почти 12 евро за литр. В сортах пива, которое подают гостям, содержится до шести (и даже чуточку больше) процентов этилового спирта. Некоторые туристы отмечают, что пиво крепкое, а путь домой сопряжен с рядом трудностей. Не легко приходится и официантам. За день они проходят до двадцати километров. А порой им приходится справляться с разбушевавшимися клиентами. У Ванессы, впрочем, как и у многих других, есть свои секреты:

"Бывает так, что наши гости выпивают больше, чем могли бы. И, разумеется, требуют еще. Заказывают снова. Если мы знаем этих людей с положительной стороны, если они просидели здесь весь день, они получат безалкогольное пиво. Разницу все равно не заметят. Но обслуживать гостей мы будем до последнего, даже, если потом их придется выносить на себе".

Стражи порядка сообщили, что пока серьезных правонарушений не замечено. А вот у медиков работы много. За помощью, как правило с симптомами алкогольного отравления, обратились более трех с половиной тысяч человек. С момента открытия фестиваль пива посетили более трех миллионов миллионов гостей. "Октоберфест" продлится до 6 октября.