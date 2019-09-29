Пожар в лагере беженцев

На острове Лесбос в лагере "Мориа", где живут 12 тысяч беженцев, произошел пожар. По данным ООН, погибли женщина и ребенок.

Греческие СМИ сообщают, что пожар разгорелся в одном из контейнеров после того, как протестующие мигранты разожгли костры на территории и вблизи лагеря, требуя переселения на материк. В то время как густые клубы дыма распространялись над лагерем, беженцы вступили в стычки с полицией. На остров направлены дополнительные силы для наведения порядка.

В последние недели поток нелегальных мигрантов из Турции в Грецию усилился: в августе прибыли девять тысяч человек, в сентябре — восемь тысяч.

Между тем лагерь "Мориа" предназначен для проживания всего трех тысяч человек. В пятницу в Греции состоялся экстренный саммит, на котором министерство защиты граждан попросило регионы принять у себя мигрантов с островов.