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Франция

Прощание с Жаком Шираком

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 Кнарик Хачатрян 
Прощание с Жаком Шираком
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Нескончаемый людской поток у входа в собор святого Людовика парижского Дома инвалидов, где установлен гроб Жака Ширака: в воскресенье тысячи французов отдали последнюю дань уважения своему бывшему президенту. Чтобы дать возможность попрощаться с ним всем желающим, собор остался открыт до утра.

Жак Ширак, пятый президент Франции, скончался 26 сентября в возрасте 86 лет. Он возглавлял Республику с 1995-го по 2006-ой год.

"Он был человеком статным, с большой харизмой, очень честным. Он был близок к людям, в нём словно видели отца", - говорит эта женщина.

В понедельник 30 сентября официальная траурная церемония прощания пройдет в полдень в церкви Святого Сульпиция в Париже. Ожидается, что в ней примут участие около 30 глав государств и правительств , в том числе и президент России Владимир Путин.

В соответствии с пожеланием семьи, Жак Ширак будет похоронен в присутствии лишь самых близких людей на кладбище Монпарнас рядом с дочерью Лоранс, скончавшейся 3 года тому назад.