"Борис, ты не прав!"

"Зачем ты лгал парламенту и королеве, Борис" "Когда ты уйдешь в отставку, лжец?" - выкрикивали демонстранты в Манчестере, куда прибыл британский премьер Борис Джонсон для участия в партийной конференции консерваторов. Однако подобные возгласы не смутили, во всяком случае внешне, политика, который остается непреклонным в своих намерениях. В интервью британским СМИ Джонсон снова исключил возможность своей отставки в качестве ответа на нынешний политический кризис.

Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании: "Это моя ответственность - вывести страну из ЕС до 31 октября и двигаться вперед". "Ни при каких обстоятельствах мы не позволим, чтобы Великобритания оказалась в ловушке существующих соглашений, в рамках которых мы остаемся в Таможенном Союзе, едином рынке, без возможности отказаться от этих договоренностей. Мы должны избавиться от так называемого бэкстопа".

Как никогда с момента референдума о членстве в ЕС, британцы разделены по вопросу "брексита". В Манчестере, где собрались члены Консервативной партии, организован марш "Манчестер за Европу". Говорит его организатор Грэм Хьюз: "Мы стоим здесь с плакатами, которые дают понять, причем очень ясно, что Борису Джонсону не рады в Манчестере. Этот город, так же как и Ливерпуль большинством голосов высказался за то, чтобы остаться в ЕС" .

Но евро-оптимистам противостоят евроскептики, поддерживающие идею "брексита", за который в 2016 году выступили порядка 52% избирателей.

Пол Ходсон, сторонник "брексита": "На референдуме проголосовали 17 миллионов четыреста тысяч человек. Но, похоже, никто об этом не помнит. С какой стати мы должны сказать ЕС, что не будем выходить из сообщества без сделки? Это безумие. Абсолютное безумие. Джонсон должен вывести Великобританию из ЕС, как и обещал, 31 октября".

В Манчестере консерваторы обсудят будущее королевства после "брексита". Конференция, считают обозреватели, станет агитационной площадкой для тори на фоне неопределенности вокруг предстоящего выхода из ЕС, и возможности проведения досрочных парламентских выборов.