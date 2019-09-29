В Австрии завершилось голосование на досрочных парламентских выборах. По предварительным данным, Австрийская народная партия (АНП) во главе с бывшим канцлером Австрии Себастьяном Курцем, получает 37% голосов. Судя по всему, Курц вернет себе пост главы кабинета. Ранее политик выразил уверенность в победе своей партии. "У нас определенная цель - стать первыми на этих выборах. Хотим прибавить уровень нашей поддержки", - сказал Курц журналистам. И это ему удалось.

Напряженная борьба развернулась за второе и третье места между социал-демократами во главе с Памелой Ренди-Вагнер (Их поддержали 22 % проголосовавших избирателей) и правой Австрийской партией свободы (АПС) Норберта Хофера. АПС набирает 16%. У "зеленых" - чуть более 14%.

Выборы в Альпийской республике прошли при активной явки избирателей, которая составила порядка 80% (один из самых высоких показателей явки на парламентских выборах в Европе). Не последнюю роль в настроении избирателей сыграла солнечная и теплая погода, которая установилась в эти выходные во всех австрийских регионах.