Победа партии Курца

Консервативная Австрийская народная партия (АНП) во главе с ее председателем и бывшим канцлером Австрии Себастьяном Курцем побеждает на досрочных парламентских выборах.

По предварительным данным, партия набрала 38,4% голосов — 73 депутатских мандата.

В штаб-квартире партии празднуют победу:

— "Это невероятно, пока нет слов!"

— "Феноменально, но я этого ожидала".

— "Это рекордный результат и рекордная победа. Теперь нужно посмотреть, к чему приведут переговоры о формировании коалиции. Ближайшие две недели будут очень интересным".

— "Надеюсь, что будет сформирована коалиция без участия Австрийской партии свободы".

Напряженная борьба развернулась за второе и третье места между социал-демократами — их поддержали 21,5% избирателей, и ультраправой Австрийской партией свобод , которая набрала 17,3%.У "зеленых" — 12.4%. Окончательные итоги выборов с учетом голосов австрийцев, поданных по почте, МВД представит в ближайшие дни.

Из Вены передает корреспондент Euronews Йоханес Плешберг:

"Себастьян Курц одержал победу на этих выборах, как все и ожидали. Что удивило — это насколько плохо выступила Партия свободы и как хорошо показали себя "зеленые". В то же время одно ясно наверняка: в ближайшие годы австрийское правительство будет достаточно консервативным, потому что коалиция без Себастьяна Курца видится просто невозможной".