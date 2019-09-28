Грета Тунберг: PR-проект или мессия? | #Куб

Грета Тунберг, став символом экодвижения, пересекла на яхте Атлантику, чтобы призвать с трибуны ООН к борьбе с глобальным потеплением и предупредить об угрозе вымирания. Надо ли воспринимать 16-летнюю шведскую активистку всерьёз? За резонансом, который вызывают её выступления, мы следим здесь, в «Кубе».

«Вы украли мои мечты и моё детство своими пустыми словами!» — так Грета Тунберг обратилась к лидерам наций, обвинив их в стремлении переложить глобальные проблемы на плечи будущих поколений. Это не могло не тронуть сердца государственных деятелей, — говорила потом канцлер Германии Ангела Меркель, отметив, что активистка могла бы и вспомнить, как современные технологии служат идеям защиты окружающей среды.

Французский лидер Эммануэль Макрон призвал серьёзнее относиться к экоактивистам и фундаментально менять систему, а президент США Дональд Трамп заметил, что Грета Тунберг кажется ему очень счастливой девочкой, которую ждёт чудесное будущее.

В этом сообщении Трампа многие, в том числе и сама Тунберг, усмотрели издёвку. «На полном серьезе такие слова произнести в адрес этого "ребёнка" невозможно», — полагает автор проекта «Ортега». Ему вторит депутат Мосгордумы Андрей Медведев.

В то время, когда девочка Грета, корежась, рассказывала про украденное детство и борьбу за экологию, в реальном мире... Publiée par Andrey Medvedev sur Jeudi 26 septembre 2019

PR-проект или популяризатор науки?

Критики Тунберг считают её чьим-то PR-проектом, её обвиняют в лицемерии и непоследовательности. Писали, что её сопровождающие летают самолётами, а яхта, выделенная для активистки, сделана из продуктов переработки нефти, как и её дорогой костюм.

Грета заявила, что у аутистов мир делится на черное и белое. Полутонов не бывает. Так вот ее костюм, в котором она плыла... Publiée par Кирилл Лятс sur Jeudi 26 septembre 2019

Сама Грета подобные выпады расценила как попытки отвлечь внимание от главного — от экологических проблем, о которых она говорила.

Журналист Фарид Бектемиров уверен, что Тунберг — популяризатор науки: «учёные 30 лет твердят всё то же самое, но… их никто не слушает, а теперь у них есть медийное лицо, передающее, наконец, их информацию общественности».

Чувство стыда

Политик Юлия Галямина призналась, что шведская активистка помогла ей осознать чувство стыда перед российской молодёжью. «Я каждый раз поражаюсь, — пишет она, — почему они не задают нам тот же вопрос: как вы допустили все это? Почему вы все время надеетесь на молодёжь?»

Я с замиранием сердца читала эту стенограмму. Потому что, наконец, я поняла, откуда возникает то чувство неловкости,... Publiée par Юлия Галямина sur Mercredi 25 septembre 2019

Это всё всерьёз?

Кто такая Грета Тунберг? Мессия экодвижения, лицемерка, популяризатор науки или пиар-проект? Надо ли воспринимать 16-летнюю экоактивистку и её предупреждения всерьёз? Голосуйте, объясняйте свою позицию на страницах Euronews в социальных сетях, на нашем сайте и следите за «Кубом»!