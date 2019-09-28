Нефтяной танкер Stena Impero прибыл в ОАЭ

Нефтяной танкер под британским флагом Stena Impero ("Стена имперо"), задержанный в июле Ираном в Ормузском проливе, пришвартовался в порту Рашид в Объединенных Арабских Эмиратах.

Решение о прекращении задержания танкера было принято в среду, но судебное разбирательство по этому делу продолжится. Власти Ирана утверждают что судно было остановлено "в связи с нарушением международных правил" и сопровождено до берега для проверки. Позднее Тегеран заявил, что танкер был вовлечен в инцидент с иранским рыболовецким судном.

В начале сентября Тегеран разрешил семерым членам экипажа танкера, среди которых один россиянин, покинуть Иран и отправиться в Объединенные Арабские Эмираты. После этого на борту оставались 16 членов экипажа — это минимум для обеспечения функционирования судна в случае выхода в море