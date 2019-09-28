Не стало Марка Захарова

Художественный руководитель московского театра Ленком, народный артист СССР Марк Захаров умер в субботу в Москве на 86 году жизни. Об этом ТАСС сообщил директор театра Ленком Марк Варшавер.

"Марк Анатольевич Захаров скончался сегодня после продолжительной болезни. Умер последний из могикан", — сказал Варшавер.

О времени прощания и похорон будет сообщено дополнительно.

Марк Анатольевич Захаров родился 13 октября 1933 года в Москве. После начала Великой Отечественной войны он вместе с матерью был отправлен в эвакуацию в Татарскую АССР (ныне - Республика Татарстан).

В 1955 году окончил актерский факультет Государственного института театрального искусства им. А. В. Луначарского (ныне - Российский институт театрального искусства - ГИТИС).

В 1955-1959 годах был актером Пермского областного драматического театра.

Затем вернулся в столицу и устроился актером в Московский драматический театр им. Н. В. Гоголя. В 1960-1964 годах - актер Московского театра миниатюр (ныне - Московский театр "Эрмитаж").

В начале 1960-х годов руководил деятельностью драмкружка Московского станкоинструментального института (ныне - Московский государственный технологический университет "Станкин").

В 1965-1973 годах - режиссер Московского академического театра сатиры. Широкую известность получил его спектакль 1967 года "Доходное место" по комедии Александра Островского с участием Андрея Миронова и Татьяны Егоровой.

В 1969 году поставил на сцене Московского академического театра им. Вл. Маяковского спектакль "Разгром" по роману Александра Фадеева.

С 1973 года по н. в. - художественный руководитель Московского государственного театра "Ленком". Поставил в нем около 40 спектаклей.

Марк Захаров широко известен в качестве кинорежиссера. Он поставил телефильмы: "Стоянка поезда - две минуты" (1972, вместе с Александром Орловым), "12 стульев" по роману Ильи Ильфа и Евгения Петрова (1976), "Обыкновенное чудо" по пьесе Евгения Шварца (1978), "Тот самый Мюнхгаузен" (1979), "Дом, который построил Свифт" по пьесе Григория Горина (1982), "Формула любви" по мотивам повести Алексея Толстого "Граф Калиостро" (1984) и "Убить дракона" по мотивам пьесы Евгения Шварца "Дракон" (1988).

В 1978-2006 годах преподавал на режиссерском факультете ГИТИС. Среди его учеников - Игорь Миркурбанов, Дмитрий Дюжев, Александр Яценко и др.

Был женат на актрисе Нине Тихоновне Лапшиновой (1932-2014). Дочь - Александра Захарова (род. 1962) - народная артистка РФ, актриса Московского государственного театра "Ленком".