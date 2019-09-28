Демократы в Палате представителей Конгресса США потребовали от госсекретаря Майкла Помпео предоставить законодателям документы, касающиеся контактов президента Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским, а также вызвали на слушания в рамках процедуры импичмента нескольких сотрудников Госдепартамента США. В том числе спецпредставителя США по Украине Курта Волкера.
Американские СМИ сообщили, что тот в связи со скандалом подал в отставку.
Процедура импичмента была запущена на почве утверждений о том, что Трамп в телефонном разговоре с Зеленским призывал начать расследование действий сына бывшего американского вице-президента Джо Байдена на Украине в обмен на оказание финансовой и военной помощи.
Трамп в свою очередь решил проигнорировать новый виток политического кризиса в США и обрушился с критикой на демократов.
Комментируя опубликованную стенограмму разговора, Владимир Зеленский заверил, что Трамп не оказывал на него давления по делу Байдена-младшего.