В Нигерии освобождены сотни детей-узников

Более трехсот мальчиков и юношей в возрасте от 5 до 20 лет были освобождены из заточения в одном из зданий в северном нигерийском городе Кадуна.
Некоторые из них были скованы цепями. По словам полиции, в здании располагалась исламская школа, семеро учителей были арестованы.
По сообщениям местных СМИ, многих из узников пытали, морили голодом и подвергали сексуальному насилию.
Исламские школы, называемые Альмажири, распространены в северной части Нигерии, где проживает преимущественно мусульманское население.
Жалобы на жестокое обращение с учениками в них поступали регулярно. Сообщается, что власти страны собираются запретить подобные "учебные заведения".