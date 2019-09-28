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Нигерия

В Нигерии освобождены сотни детей-узников

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 Ольга Кепински 
В Нигерии освобождены сотни детей-узников
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Более трехсот мальчиков и юношей в возрасте от 5 до 20 лет были освобождены из заточения в одном из зданий в северном нигерийском городе Кадуна.

Некоторые из них были скованы цепями. По словам полиции, в здании располагалась исламская школа, семеро учителей были арестованы.

По сообщениям местных СМИ, многих из узников пытали, морили голодом и подвергали сексуальному насилию.

Это не реабилитационный центр, и не Исламская школа. Как вы можете заметить. Маленькие дети, некоторые из которых были привезены из соседних стран, таких как Буркина-Фасо, Мали, Гана и другие. Детей свозили сюда со всей страны, некоторые из них были даже прикованы цепями. Их использовали, унижали человеческое достоинство, вы сами это видите
Али Джанга
полиция штата Кадуна

Исламские школы, называемые Альмажири, распространены в северной части Нигерии, где проживает преимущественно мусульманское население.

Жалобы на жестокое обращение с учениками в них поступали регулярно. Сообщается, что власти страны собираются запретить подобные "учебные заведения".