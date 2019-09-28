Австрия готовится голосовать

Австрия готовится к выборам. Накануне политические партии предприняли последнюю попытку в борьбе за голоса избирателей.
Несмотря на скандал, приведший к распаду правящей коалиции и последующему вотуму недоверия экс-канцлеру Себастьяну Курцу, Австрийская народная партия, согласно опросам, лидирует в предвыборной гонке. И с большой вероятностью возглавляющий ее Курц вернется в кресло главы правительства.
Ренди-Вагнер — лидер социал-демократов Австрии, которые согласно все тем же опросам поборются на выборах за второе место с бывшими партнерами партии Курца по коалиции — Австрийской партией свободы.
Речь идет о скандальном видео, снятом на Ибице, в котором бывший лидер АПС Хайнц-Кристиан Штрахе предлагал политические услуги мнимой племяннице российского олигарха в обмен на незаконную финансовую помощь своей партии.
Неплохие шансы вернуть себе места в Национальном совете на предстоящих выборах у партии Зеленых, сконцентрировавшей свое внимание на теме климата — интерес к которой в последнее время значительно возрос.