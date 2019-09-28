Афганистан: выборы на фоне угроз

В Афганистане завершились президентские выборы, четвертые по счету после падения режима талибов в 2001 году.

Из-за заминок в утренние часы работу избирательных участков продлили на два часа.

Более 9,5 миллионов граждан Афганистана зарегистрировались для голосования.

Вместе с тем, по данным афганского телеканала Tolo News, явка на выборах оказалась низкой. Незадолго до закрытия участков проголосовало не более 20% избирателей.

При подсчете результатов будут засчитаны только биометрически подтвержденные голоса, но, по данным Tolo News, с техникой возникали проблемы.

Выборы проходили в условиях постоянных угроз безопасности со стороны радикалов.

Представители движения "Талибан", не признающие легитимность афганского правительства, в преддверии выборов объявили о намерении сорвать голосование и призвали граждан не идти на избирательные участки.

Всего в день выборов в разных частях страны прогремели в общей сложности 9 взрывов. Минимум один человек погиб.

Участие в выборах принимали 15 кандидатов, среди которых фаворитами называют действующего президента Ашрафа Гани и главу исполнительной власти Абдуллу Абдуллу. Их потенциальными конкурентами могут стать бывший глава Национальной дирекции по безопасности Рахматулла Набиль, экс-лидер афганских моджахедов Гульбеддин Хекматияр и бывший посол Афганистана в Лондоне Ахмад Вали Масуд.

Предварительные результаты объявят не ранее 17 октября, а окончательные – 7 ноября, после того как будут рассмотрены жалобы кандидатов.

Если ни один из кандидатов не наберет больше половины голосов, пройдет второй тур, который предварительно назначен на 23 ноября.