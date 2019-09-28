Гей-парад под охраной полиции

В польском Люблине противники ЛГБТ-сообщества попытались помешать проведению гей-парада. Полиция применила водометы и слезоточивый газ, чтобы разделить группы демонстрантов, и задержала не менее 30 человек, вступивших в стычки со стражами порядка. Организаторы гей-парады рассказали, что накануне получили угрозы расправы, а мэр Люблина хотел запретить проведение мероприятия, объясняя это намерение соображениями безопасности, но суд постановил, что марш нужно разрешить.

В последние месяцы гей-парады в Польше проходят под усиленной охраной полиции. В стране 13 октября состоятся парламентские выборы и тема ЛГБТ стала одной из ключевых в политической повестке правящей партия "Закон и справедливость", в которой ЛГБТ-движение называют иностранным влиянием, разрушающим традиционное польские ценности.