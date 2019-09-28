Перевернулись лодки с мигрантами

У берегов Ливии перевернулась лодка с мигрантами. Поисково-спасательная операция продолжается. На борту лодки находились 50 пассажиров.

Правительстве национального согласия Ливии заявляет, что число нелегальных мигрантов на территории страны достигло 700 тыс. человек. Накануне в Руанду из Ливии в рамках подписанного между странами специального соглашения прибыла первая группа в составе 66 человек, которые пытались перебраться в Европу, но были задержаны. Позднее они будут распределены между другими странами Африки.

У побережья Марокко вблизи Касабланки также перевернулась лодка с мигрантами. Погибли не менее семи человек. Власти Марокко заявляют, что с января по сентябрь текущего года предотвратили попытки 57 тысяч человек нелегально пересечь границу с Испанией. Между тем в этом году число нелегальных мигрантов, прибывающих на испанскую территорию морским и наземным путем снизилось боле чем на 40%.

Недавно правительство Испании решило выделить властям Марокко свыше 32 миллионов евро для борьбы с нелегальной миграцией. А Брюссель пообещал направить 140 миллионов евро на обустройство границы. Марокко от Европы отделает узкий Гибралтарский пролив, страна уже много лет является транзитной страной для нелегальных мигрантов,