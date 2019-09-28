Австрия делает свой выбор

Нынешние парламентские выборы в Австрии призваны вывести страну из политического кризиса после скандала, в результате которого в мае ушло в отставку правое правительство лидера Австрийской народной партии Себастьяна Курца. Но на его популярности это не отразилось: экс-канцлер был фаворитом предвыборной гонки и, судя по данным соцопросов, смог даже перетянуть на свою сторону часть электората крайне правых.

"Основная борьба разворачивается между двумя политическими направлениями: лагерем тех, кто располагается вправо от центра, и лагерем тех, кто располагается влево. Себастьян Курц фактически упомянул о том, что он хочет сформировать правоцентристское правительство, а Австрия - консервативная страна. Поэтому левый лагерь сейчас явно слабее правого. Вот самый важный момент, который нужно понять после прошедшей предвыборной кампании", - говорит аналитик Петер Хайек.

По его мнению, острой интриги на этих выборах нет, и явка будет скорее всего ниже обычной. Себастьян Курц хотел бы не только победить, но и сформировать однопартийное правительство, но данные опросов сулят ему не более 40% голосов, а этого единоличного создания кабмина недостаточно. Хотел бы Курц изюежать и новой коалиции с парти ей свободы.

Поэтому главный вопрос нынешних выборов - каким будет коалиционное правительство? Наиболее вероятные кандидаты на союз с Народной партией - социал-демократы, но их расхождения с правыми по социальным и экономическим вопросам велики. А новой коалиции с Партией свободы Курц хотел бы избежать.