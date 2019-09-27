МЧС разъяснило запрет на курение на балконах

Министерство чрезвычайных ситуаций разъяснило необходимость новых правил противопожарной безопасности, по которым россиянам запрещается курить на балконах. "По статистике, за прошлый год свыше двух тысяч пожаров произошло на балконе. Данная цифра возросла вдвое по сравнению с 2016 годом. Причина пожаров на балконах в 60% случаев – неосторожность при курении", - говорится в сообщении ведомства.

В министерстве считают, что новые правила позволят более эффективно взыскивать потери с виновников и привлекать их к ответственности. Так, при возникновении пожара курильщик будет обязан выплатить штраф в размере от 3 до 5 тысяч рублей. Если из-за брошенного окурка сгорит балкон или несколько квартир, то его ждет уголовно-правовое преследование.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также прокомментировал запрет МЧС. "Мы знаем, сколько возникает пожаров, многие из них имеют весьма трагические последствия, общественный резонанс. Поэтому любая спасенная жизнь оправдывает это решение", - сказал он.

Ранее Министерство чрезвычайных ситуаций объявило о введении с 1 октября новых правил противопожарной безопасности. Основным изменением стал запрет на "использование открытого огня на балконах и лоджиях квартир, жилых комнат общежитий и номеров гостиниц".