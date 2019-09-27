Расследование или "охота на ведьм"?

Утверждения об оказании Трампом давления на Зеленского с целью побудить Киев косвенно помочь выиграть грядущие выборы привело к началу процедуры импичмента. По мнению демократов, Трамп нарушил присягу и принцип разделения властей, вмешавшись в деятельность органов юстиции, к тому же иностранного государства. Конгрессмен от Калифорнии резюмировал задачи разбирательства.

Обстоятельства, побудившие сотрудника разведки обратиться с письмом к начальству, в котором он посчитал нужным оповестить о своих подозрениях, нуждаются во всестороннем расследовании. Мы получили подтверждение о том, что Белому дому есть что скрывать, поскольку файл, в котором содержалась расшифровка разговора, был перемещен на сервер, хранящий данные высшей степени секретности. Адам Шифф конгрессмен-демократ, председатель комитета по разведке Палаты представителей

Минюст США, у которого имеются и прокурорские функции, уже сообщил, что никаких нарушений национального законодательства, а также оснований для проведения дальнейшего расследования содержания телефонного разговора Зеленского и Трампа, найдено не было.

Происходящее в Конгрессе - позор для нашей страны. Вновь запущена "охота на ведьм". И вновь те же люди - Адам Шифф и его команда. Они придумывают истории, а потом с ханжескими лицами пытаются их, как они говорят, "расследовать". Никакой конкретной работы они не ведут. И они проиграют грядущие выборы. И демократы знают, что они их проиграют. Поэтому они это и устраивают. Дональд Трамп президент США

В стенограмме разговора Трамп называет имя Байдена-старшего в связи с Байденом-младшим, занимавшим пост в газовой компании Украины, но упоминания о зависимости между предоставлением Киеву помощи и открытием расследования о предполагаемой коррупции сына экс-виде-президента в беседе не содержится.