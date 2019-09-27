Странная экзопланета

Общепринятую модель формирования планет, возможно, придется пересмотреть. Ученые обнаружили на орбите вокруг красного карлика GJ 3512, расположенного в созвездии Большой Медведицы на расстоянии в 30 световых лет от Земли, планету размером с Юпитер, которая не должна существовать в соответствии с распространенными теориями. Исследователи использовали данные нескольких обсерваторий, включая "Калар-Альто" в испанской Альмерии.

Отношение массы звезды к массе планеты в этой системе составляет 250, тогда как отношение массы Солнца к массе Юпитера составляет 1 050.

Испанский астрофизик Хуан-Карлос Моралес (Институт космических исследований Каталонии) объясняет: "Размер планеты, которую мы обнаружили, почти в восемь раз больше звезды. Например красный карлик Проксима Центовра во многом похож на звезду, которую мы изучаем, но на его орбите есть планета, которую можно сравнить с Землей. Мы же обнаружили планету, подобную Юпитеру, вращающуюся вокруг очень маленькой звезды".

За последние десять лет астрономы открыли свыше четырех тысяч планет за пределами Солнечной системы. Сейчас планетологи активно ведут "перепись" этих миров и пытаются понять, в каких условиях они возникают.