Британский танкер покинул иранский порт

Британский танкер Stena Impero вышел из иранского Бендер-Аббаса. Этот порт занимает стратегическую позицию, он расположен на входе в Ормузский пролив.

Судно держит курс на Порт Рашид в Объединенных Арабских Эмиратах. Информация вначале появилась на трекинг-сервисе Refinitiv, спустя короткое время она была подтверждена официально властями Ирана и судовладельцем.

Накануне в Нью-Йорке на пресс-конференции президент Ирана Хасан Роухани заявил, что танкер будет освобожден, не уточнив дату события.

Корпус стражей исламской революции задержал Stena Impero два месяца назад при проходе Ормузский пролив, посчитав, что судно нарушило нормы морского права.

Лондон заявил, что танкер был захвачен в территориальных водах Омана.

Части экипажа танкера - в том числе троим российским гражданам - было разрешено покинуть Иран в начале сентября.