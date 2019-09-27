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Греция

Крушение судна у берегов Греции, среди жертв - дети

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 Надежда Дрямина 
Крушение судна у берегов Греции, среди жертв - дети
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Семь человек утонули в результате крушения лодки с мигрантами у берегов Греции. Трагедия произошла в пятницу к северу от острова Инусе в Эгейском море.

Первым на помощь пассажирам перевернувшегося судна пришёл экипаж парома, который проплывал неподалёку. Затем поисковую операцию развернули греческие военно-морские силы и агентство "Фронтекс".

По предварительной информации, спасти удалось 12 человек.

Как сообщают греческие СМИ, жертвами крушения стали две женщины и пятеро детей, в том числе младенец.

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