Крушение судна у берегов Греции, среди жертв - дети

Семь человек утонули в результате крушения лодки с мигрантами у берегов Греции. Трагедия произошла в пятницу к северу от острова Инусе в Эгейском море.

Первым на помощь пассажирам перевернувшегося судна пришёл экипаж парома, который проплывал неподалёку. Затем поисковую операцию развернули греческие военно-морские силы и агентство "Фронтекс".

По предварительной информации, спасти удалось 12 человек.

Как сообщают греческие СМИ, жертвами крушения стали две женщины и пятеро детей, в том числе младенец.