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Педро Санчес снова проиграл

Педро Санчес снова проиграл

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Сирия

Террористы поневоле

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 Anelise Borges 
Террористы поневоле
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Каждый ребенок имеет неотъемлемое право на жизнь, заботу родителей, безопасность, медицинское обслуживание, образование.... Это - положения международной Конвенции о правах ребенка; все они были нарушены в Сирии и Ираке, в районах, которые контролировали террористы ИГИЛ.

Телеканал Euronews подготовил репортаж о детях, рожденных от иностранных наемников этой организации. После падения ИГИЛ они остаются заложниками той войны, растут в лагерях тюремного типа на Ближнем Востоке, отвергнутые странами происхождения их родителей. Болезни, недоедание, сексуальное рабство, радикализация - вот неполный перечень угроз, которым подвергаются в лагерях тысячи маленьких французов, немцев, бельгийцев....

Почему Европа отворачивается от своих несовершеннолетних граждан? Есть ли шанс на правосудие у их родителей? Кто отстаивает интересы европейцев, оказавшихся в плену идеологии ИГИЛ?

Ответы на эти и другие вопросы - в нашем репортаже.