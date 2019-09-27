«Думать и говорить нужно уже сейчас»

Активисты «Гринписа» требуют от российского руководства принять срочные меры и долгосрочную стратегию по борьбе с изменениями климата. В последний день Международной недели климатических протестов российские защитники природы организовали манифестацию рядом со зданием правительства в Москве.

«Многие уже догадались, что мы стоим на пороге периода глобальных изменений климата и всё указывает на то, что то, что мы видим сейчас, это только начало. Всё остальное — самое страшное, самое катастрофичное мы можем и не застать, но очень может быть застанут наши дети. Поэтому думать об этом нужно уже сейчас и разговаривать об этом нужно уже сейчас», — говорит участник акции.

23 сентября глава правительства Дмитрий Медведев подписал постановление о принятии Парижского соглашения по климату. «Гринпис» передал российскому руководству своё видение стратегии снижения выбросов.

Парижское соглашение вызвало сильные протесты в среде российских предпринимателей и промышленников, которые считают, что оно нанесёт непоправимый вред российской энергетике без гарантий поступления колоссальных инвестиций, необходимых для «озеленения» промышленности.