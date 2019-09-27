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ВИДЕО | НАСА сняло, как черная дыра поглощает звезду размером с Солнце

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 Наира Давлашян 
ВИДЕО | НАСА сняло, как черная дыра поглощает звезду размером с Солнце
Авторское право
NASA
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Американскому НАСА удалось впервые запечатлеть, как черная дыра поглощает звезду размером с Солнце на расстоянии 375 миллионов световых лет от Земли.

Чрезвычайно редкое явление, известное как событие приливного разрушения, было зафиксировано космическим телескопом TESS. На кадрах видно, как звезду притягивает гравитационное поле черной дыры, которая больше ее в шесть миллионов раз.

Звезда распадается на частицы и образует вокруг черной дыры так называемый аккреционный диск.

В галактике размером с Млечный путь такой взрыв случается лишь раз в 10-100 тысяч лет. Черные дыры обычно находятся в центре большинства крупных галактик, включая нашу.

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