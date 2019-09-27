Снять санкции в обмен на переговоры

США готовы снять экономические санкции с Ирана в обмен на переговоры по ядерному досье. Об этом заявил в пятницу президент Хасан Роухани по прибытии в Тегеран. По его словам, ряд европейских государств проинформировали его о такой возможности на этой неделе в Нью-Йорке, в ходе Генеральной ассамблеи ООН.

"Речь идет о канцлере Германии, премьер-министре Великобритании и президенте Франции, - заявил Хасан Роухани. - Все они настаивали на встрече между пятеркой международных посредников + Иран и США. По их словам, Америка обещала снять санкции. Другой обсуждаемый вопрос заключался в том, какие именно санкции будут отменены. Американцы четко заявили: мы снимем все санкции".

Сам президент США в Твиттере опроверг подобное развитие событий: "Иран хотел бы, чтобы я снял санкции ради встречи. Я, конечно, сказал НЕТ", - написал Дональд Трамп. Во вторник, выступая на общеполитических дебатов 74-й сессии Генассамблеи ООН, Трамп заявил, что США намерены ужесточать санкции в отношении Ирана до тех пор, пока Тегеран не изменит свою политику.

Президент Ирана, в свою очередь, ранее неоднократно заявлял, что сегодняшняя ситуация "неприемлема" для начала новых переговоров по ядерному досье.

С начала года, вследствие санкций США, лишивших Тегеран половины экспортных доходов от продажи нефти, Тегеран столкнулся с гиперинфляцией, резким ростом цен на продукты питания, лекарства, товары первой необходимости; усугубилась начавшаяся в прошлом году рецессия, отмечают экономисты.