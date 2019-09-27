Северокорейские рыбаки взялись за старое

Еще три северокорейские шхуны с 262 рыбаками на борту задержали в пятницу утром российские пограничники.

Как сообщили в Погрануправлении ФСБ по Приморскому краю, им вменяется в вину браконьерство в исключительных экономических водах России. У задержанных изъято до 30 тысяч туш незаконно добытого кальмара и запрещенные орудия лова. Нарушители доставлены в порты Находка и Посьет для расследования. Сопротивления на этот раз никто не оказал.

10 дней назад, также в Японском море, была задержана первая большая группы браконьеров из КНДР. В ходе операции вечером 17 сентября северокорейцы напали на сотрудников Погрануправления, в результате чего пострадали четверо пограничников и погиб один из нападавших. 161 нарушитель был задержан.

МИД России выразил серьезную озабоченность в связи с нападением 17 сентября, потребовав от Пхеньяна "принять исчерпывающие меры с целью недопущения впредь подобных инцидентов".