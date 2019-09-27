Кремль надеется, что Трамп не рассекретит разговоры с Путиным

Кремль надеется, что Дональд Трамп не станет публиковать стенограмму его телефонных бесед с Владимиром Путиным. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Мы, конечно, хотели бы надеяться, что в наших двусторонних отношениях, где и без того полным-полно проблем, весьма серьезных, до подобных ситуаций мы не дойдем", — сказал он, комментируя публикацию стенограммы телефонного разговора между американским и украинским лидерами.

Пресс-секретарь сообщил, что беседы между главами государств часто носят гриф "секретно" или "совершенно секретно", поэтому сложившуюся ситуацию можно назвать "достаточно необычной". Он уточнил, что расшифровка была опубликована по взаимному согласию сторон.

Белый дом в среду рассекретил разговор Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, произошедший в июле. Именно содержание этой беседы привело к началу процедуры импичмента в Палате представителей Конгресса США.

Документ раскрыл попытку американского президента убедить Зеленского расследовать деятельность украинской газовой компании Burisima, связанной с Хантером Байденом - сыном кандидата в президенты США Джо Байдена. Минюст США не нашел нарушений в их телефонном разговоре.