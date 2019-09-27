Европа в борьбе за будущее

Европа за изменение системы, не климата. В десятках городов ЕС прошли манифестации в защиту окружающей среды.
В Испании в акции под названием "Пятницы ради будущего" приняли участие более сотни городов.
35 тысяч человек собрались на митинг в Гааге. Среди них - много молодежи. Они требуют от политиков свести выбросы парниковых газов к нулю.
Стокгольм, Мальмё, Уппсала. В Швеции, на родине Греты Тунберг, инициатора молодежного протестного экодвижения, также прошли манифестации.
Как минимум 5 тысяч венгерских школьников, учителей, родителей с маленькими детьми собрались у здания национального парламента в Будапеште.
"Планета одна на всех. И нам придется разделить ее судьбу", - напомнили мировым лидером греческие активисты.
Итальянские манифестанты наглядно продемонстрировали, к чему ведет глобальное потепление. Организаторы заявили о миллионе протестующих в разных городах страны. Многим - нет и восемнадцати. Министр образования Лоренцо Фьорамонти разрешил пропускать занятия школьникам и студентам, отстаивающим свое право на будущее.