Европа в борьбе за будущее

Европа за изменение системы, не климата. В десятках городов ЕС прошли манифестации в защиту окружающей среды.

В Испании в акции под названием "Пятницы ради будущего" приняли участие более сотни городов.

35 тысяч человек собрались на митинг в Гааге. Среди них - много молодежи. Они требуют от политиков свести выбросы парниковых газов к нулю.

Стокгольм, Мальмё, Уппсала. В Швеции, на родине Греты Тунберг, инициатора молодежного протестного экодвижения, также прошли манифестации.

Как минимум 5 тысяч венгерских школьников, учителей, родителей с маленькими детьми собрались у здания национального парламента в Будапеште.

Я здесь сегодня, потому что хочу, чтобы в будущем у меня была семья, дети, внуки. Я хочу, чтобы они могли вырасти на этой Земле. участница акции в Будапеште

"Планета одна на всех. И нам придется разделить ее судьбу", - напомнили мировым лидером греческие активисты.

Итальянские манифестанты наглядно продемонстрировали, к чему ведет глобальное потепление. Организаторы заявили о миллионе протестующих в разных городах страны. Многим - нет и восемнадцати. Министр образования Лоренцо Фьорамонти разрешил пропускать занятия школьникам и студентам, отстаивающим свое право на будущее.