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Германия

Лихорадка Западного Нила дошла до ФРГ

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 Мария Горковская 
Лихорадка Западного Нила дошла до ФРГ
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В Германии зафиксирован первый случай заболевания лихорадкой Западного Нила. Вирус обнаружен у 70-летнего жителя Саксонии, которого укусил обычный комар. Именно эти насекомые - главные переносчики инфекции.

До сих пор в ФРГ опасный вирус встречался лишь у животных и птиц. У большинства людей лихорадка протекает почти бессимптомно, но некоторым грозит тяжелыми неврологическими нарушениями и даже смертью.

Заболевание широко распространено в тропиках и субтропиках. После того, как эти регионы стали популярны у туристов, оно всё чаще фиксируется в странах Европы.

Заразившийся немец уже прошел лечение в одной из клиник Лейпцига.

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