Особенный показ для особенных моделей

Модная одежда, стильная причёска, яркий макияж. На подиуме - 19 моделей. Все они - с ограниченными возможностями или особенностями развития.

Подобный показ мод в Мексике прошёл впервые. Его участники продемонстрировали наряды из коллекций известного гватемальского дизайнерара с синдромом Дауна Изабеллы Спрингмул, мексиканского модельера Лидии Лавин, а также дизайнера ювелирных украшений Даниэля Эспиносы.

Цель мероприятия, по словам организаторов, - устранить существующие барьеры в восприятии людей с инвалидностью, которых в стране насчитывается свыше девяти миллионов человек. Большинство из них, по данным ВОЗ, имеют ограниченный доступ к образованию и трудоустройству.