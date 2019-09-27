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Великобритания

Быть или не быть сделке до 31 октября?

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 Кнарик Хачатрян 
Быть или не быть сделке до 31 октября?
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Представители ЕС и Великобритании в очередной раз не смогли добиться успеха в переговорах по условиям "брексита". После последней встречи переговорщиков от обеих сторон в Брюсселе министр иностранных дел Ирландии сказал, что руководство Евросоюза всё еще ждет "серьезного письменного предложения" от Великобритании.

Вернувшись в Лондон, британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что всё ещё надеется на заключение сделки. При этом он сказал, что будет действовать на основании нового закона, обязующего его просить Брюссель об отсрочке, если соглашение с ЕС об условиях брексита не будет достигнуто до 31 октября:

"Я должен сказать, что, знаете ли, мы будем соблюдать закон, но мы уверены, что сможем выйти из ЕС до 31 октября. А лучший способ сделать это - заключить соглашение. Мы сохраняем сдержанный оптимизм по вопросу о том, удастся ли нам этого добиться".

Ранее Джонсон заверял, что никогда не будет просить Брюссель об очередной отсрочке, поэтому оппозиционные депутаты опасаются, что смена риторики - лишь уловка, и что правительство попытается найти политический или юридический способ обойти закон.

В Брюсселе также сомневаются в том, что удастся договориться о сделке до решающего саммита ЕС 17-18 октября (чтобы уложиться в сроки, она должна быть утверждена уже на этом саммите). Европейские чиновники отмечают также острую конфронтацию между британским премьером и оппозицией после возобновления работы Палаты общин. А это значит, что и в случае заключения сделки Джонсону будет не так-то просто провести её через парламент.

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