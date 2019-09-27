Памела Рэнди-Вагнер: врач, учёный и политик

48-летняя Памела Рэнди-Вагнер возглавила австрийских социал демократов - вторую политическую силу страны год назад, став первой женщиной на этом посту.

Она родилась в Вене. По профессии врач: специализировалась на тропической медицине, занималась научной работой и преподавала в Венском университете, а когда её супруга назначили послом в Израиле - то и в университете Тель-Авива, защитила докторскую диссертацию.

В 2017 году тогдашний премьер-министр Австрии и лидер социал-демократов Кристиан Керн назначил Памелу Рэнди-Вагнер министром политики в области защиты прав женщин и здравоохранения, поставив на второе место в своём избирательном списке. Тогда она и вступила в партию, а скоро стала преемницей Керна на посту её председателя и, несмотря на небольшой политический опыт, очень быстро завоевала признание.

Однопартийцы говорят, что главное оружие Рэнди-Вагнер в политике - "красный треугольник": акцент на здравоохранение, гендерное равенство и социальную справедливость.