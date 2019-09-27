Себастьян Курц: уйти, чтобы вернуться

Себастьян Курц - председатель консервативной Австрийской народной партии (АНП) - один из главных кандидатов на пост канцлера. Тридцати трехлетний Курц - политик незаурядный. Он стал самым молодым министром иностранных дел альпийской республики и самым молодым главой кабинета в Европе. Но есть и печальный рекорд. У власти Курц находился меньше, чем его предшественники.

Правительственная коалиция АНП и АПС (Австрийской партии свободы) развалилась из-за так называемого "дела Ибицы": весной этого года была обнародована компрометирующая видеозапись с участием бывшего вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе. Кабинет министров во главе с Курцем отправили в отставку. Досрочные выборы назначили на 29 сентября.

Эксперты предсказывали, что на нынешних парламентских выборах АНП во главе с Курцем может набрать до 40% голосов и будет определять состав правительственной коалиции. А Себастьян Курц снова станет федеральным канцлером Австрии.