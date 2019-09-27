Афганистан: выборы под охраной

Избирательная кампания в Афганистане завершена, на субботу намечены президентские выборы. Их уже неоднократно переносили, и как афганцы, так и международное сообщество надеются, что на этот раз голосование состоится.

На пост главы государства претендуют 18 кандидатов, в том числе и действующий президент Ашраф Гани, один из фаворитов предвыборной гонки. По данным опросов, реальные шансы есть и у его главного соперника - премьер-министра Абдуллы Абдуллы.

Нынешняя кампания проходила тяжело: почти в половине из 34 провинций Афганистана, и в первую очередь в Кабуле, совершались теракты. Призывающее бойкотировать выборы движение "Талибан" ведёт мирные переговоры в Катаре с представителями США, но в то же время грозит атаками на избирательные участки. Это останавливает далеко не всех:

"Талибы постоянно угрожают нам, говорят, что помешают участвовать в этих выборах. Угрозы поступают ежедневно, но я верю, что всё равно большинство людей примут участие в выборах, чтобы защитить демократию".

"Мы все будем массово участвовать в выборах, мы просим правительство и правоохранителей обеспечить нам безопасность и обеспечить прозрачность голосования".

По данным МВД Афганистана, для охраны избирательнрых участков будут привлечены 72 тысячи военнослужащих, ещё до до 30 тысяч находятся в резерве и могут быть задействованы в любой момент.

На проведение выборов было потрачено около 150 млн долларов. 60% этой суммы выделили афганские власти, остальное- международные организации и власти США.