В Россию - с надеждой

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Шестимесячная Луна появилась на свет с врожденным меланоцитарным невусом, огромным родимым пятном, напоминающим маску Бэтмена, она провела много времени в больницах и клиниках у себя дома, в США. Американские врачи предлагали малышке курсы лечения, но из-за высокой цены родители Луны от операций вынуждены были отказаться.

Вот что сказала мама Луны Кэрол Феннер журналистам: "Мы были в разных городах, в Чикаго, в Бостоне, были во Флориде. Я готова была согласиться с лечением, которое предложили в Нью-Йорке, но счет за него составил 400 тысяч долларов, и страховка отказалась его оплачивать".

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Titios e Titias, meu evento ontem foi um sucesso 🙏🏽♥️ Mais de 100 pessoas foram me dar um beijinho e ajudar na minha campanha!!! Obrigada a todos que ajudaram de alguma forma! É gratificante saber o quanto sou amada e que estamos todos juntos nessa corrente do amor!!!! Conseguimos arrecadar pouco mais de $1.500 ♥️ E estamos bem pertinho de completar o dinheiro pra segunda cirurgia 🎊🎉🎈MUITO OBRIGADA 🥰🙏🏽 Por favor nos envie as fotos que vocês tiraram! Mamãe quer colocar no álbum ♥️ #birthmark #selfesteem #gofundme #vakinha #caringmattersnow #nevus #rareskincondition #harvard #bareyourbirthmark #mrelbank #breastfeeding #mom #love #ellendegeneres #steveharvey #caldeiraodohuck #lucianohuck #photoshoot #nevuslove #filha #amor #bringingawareness #lovetheskinyourein #somostodosluna #awareness

A post shared by 🥰 Luna Tavares Fenner 🥰 (@luna.love.hope) on

Историю Луны из социальных сетей узнал краснодарский хирург-онколог с 20-летним стажем Павел Попов. Он связался с семьей малышки Луны и предложил свою помощь.

Кэрол Феннер на следующий день вылетела в Москву.

Вопреки всем советам близких: "Мне все говорили, чтобы я не ехала, потому что "ну какие там врачи могут быть!". Мне объясняли, что этого доктора никто не знает. Пусть они меня считают сумасшедшей, но я использую этот шанс".

Доктор Попов сообщил, что Луне потребуется от шести до восьми операций, каждая из них обойдется в 25 тысяч долларов, лечение продлится полтора года.

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