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США

«Горд считаться антисемитом»

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 Павел Барсуков 
«Горд считаться антисемитом»
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Скандал во время выступления премьер-министра Малайзии Махатхира Мохамада. На встрече со студентами Колумбийского унивеситета в Нью-Йорке политик отвечал на вопрос о своих прошлых антисемитских высказываниях. По его мнению, запреты на отрицание Холокоста и на пересмотр числа жертв вступают в противоречие со свободой слова:

«Я использую свое право на свободу слова. Почему я не могу обсуждать евреев? Многие говорят про меня и про Малайзию гадости — я же не протестую. <...> Я признаю́, что был Холокост, что множество евреев были убиты. На самом деле я одно время даже симпатизировал им, во время войны. Вас тогда ещё не было на свете».

94-летний Мохамад заявляет, что горд называться антисемитом, о чём несколько дней назад сообщил в социальных сетях. Он неоднокоратно оказывался в центре подобных скандалов, используя для антисемитских высказываний в том числе трибуны международных форумов.

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