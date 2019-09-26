Маск по-русски ответил на приглашение краснодарских предпринимателей

Илон Маск по-русски ответил на приглашение российских предпринимателей, которые позвали основателя SpaceX и Tesla на бизнес-форум в Краснодаре.

Комментарий Маска со словами «Язык хорошо подвешен» появился под роликом с приглашением. "Это видео и песня были созданы настоящими российскими предпринимателя для того, чтобы позвать господина Илона Маска на бизнес-форум "Дело за малым", - говорится в самом начале ролика.

"Только SpaceX, только Tesla, только Илон в наших сердцах <…> К тебе здесь будут относиться как к богу. Без тебя исчезает радуга", - поют предприниматели. Композиция на мотив песни "Крылатые качели" из фильма "Приключения Электроника" написана на английском.

Позже другой интернет-пользователь написал: "Ха-ха. Все-таки это привлекло твое внимание", на что Маск ответил словом "правда".

Приглашение на краснодарский форум американский предприниматель мог увидеть даже на улицах Калифорнии. Недалеко от штаб-квартиры SpaceX появились билборды со знаменитой фразой "Как тебе такое, Илон Маск?" и QR-кодом, по которому можно было открыть ролик с приглашением.