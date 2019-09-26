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США

США ввели санкции за поставки топлива для российских ВКС в Хмеймиме

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 Андрей Позняков 
Авиабаза в Хмеймиме (архив)
Авиабаза в Хмеймиме (архив)
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США ввели санкции против нескольких россиян, пяти морских судов и одной компании из-за поставок авиационного топлива для российских воздушно-космических сил в Сирии. В сообщении минфина сказано, что Вашингтон хочет помешать деятельности «незаконных сетей», которые помогают удержать власть сирийскому президенту Башару Асаду. США обвиняют его в применении химического оружия и в других преступлениях против гражданского населения.

Минфин Соединённых Штатов обещает и дальше принимать меры, чтобы лишить тех, кто помогает властям в Дамаске, доступа к международной финансовой системе. В Москве новые санкции США назвали абсолютно неприемлемыми.

В командовании российских воздушно-космических сил в Сирии тем временем сообщили о планах по развитию авиабазы Хмеймим. Как передаёт ТАСС, там улучшают инфраструктуру, строят защитные сооружения для самолётов и реконструируют вторую взлётно-посадочную полосу, которая должна расширить возможности аэродрома.

Сейчас, по официальным данным, в Хмеймиме базируются около 30 российских самолётов и вертолётов.

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Видеомонтаж • Андрей Позняков