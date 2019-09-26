Двустороннюю встречу с украинским лидером президент США начал с благодарности: "Он сделал меня более знаменитым, и я ответил тем же".

Владимир Зеленский продолжил диалог на английском - "Лучше встречаться под телекамеры, чем разговаривать по телефону".

Стенограмма телефонного разговора, состоявшегося два месяца назад, в котором, по мнению оппонентов Трампа, последний нарушил систему сдержек и противовесов, попытавшись повлиять на органы юстиции, была опубликована Белым домом накануне.

Член Палаты представителей и председатель комитета по разведке конгрессмен Адам Шифф поблагодарил сотрудника разведслужбы, обратившего внимания на слова президента США, которые касались его возможного соперника на следующих выборах: "Я хотел бы сказать спасибо этому человеку за его поступок. Это мужественный человек, не побоявшийся сообщить о столь серьезных проступках".

Ходят слухи о сыне Байдена, что Байден прекратил уголовное преследование и очень много людей хотели бы прояснить ситуацию. Так что, если вы с генеральным прокурором можете что-то для этого сделать, это было бы здорово Дональд Трамп президент США

Стенограмма была опубликована после того, как собеседник Трампа дал на это согласие, о чем президент США сообщил прессе: "Мне не нравится, разговаривая с лидером страны, думать при этом, что диалог может стать достоянием общественности, но мне сказали, что я могу стенограмму опубликовать".

Еще до обнародования беседы Трамп заявил прессе, что начавшаяся процедура импичмента усилит его шансы на выигрыш на выборах, назвав происходящее в Конгрессе "охотой на ведьм".