Пещерный город сирийских повстанцев

Настоящий пещерный город, который, как утверждается, служил базой повстанцам, показали иностранным журналистам в Латамне в северо-западной сирийской провинции Идлиб, недалеко от города Хан-Шейхуна. Это территория недавно перешла под контроль правительственных войск. Поездка была организована Министерством обороны России.

Посетителей просили перемещаться по определенным маршрутам, так как некоторые лабиринты еще не проверены сапёрами. В катакомбах обнаружен внушительный арсенал.

"Мы можете увидеть своими глазами, какая эта пещера просторная. И это только одна из пещер, а таких тут найдено 10. В них могли укрываться около 5 тысяч боевиков", - говорит полковник сирийской армии Али Рами. По его словам , в пещерах размещались транспортные средства, оружейные склады, цех по производству боевых дронов и командный пункт.

Тоннели уходят на сотни метров вглубь. Судя по внутреннему убранству, их покидали их в спешке. Всюду разбросаны личные вещи и оружие, в том числе дорогостоящие ракетные комплексы TOW.

"Вот посмотрите: с одной стороны здесь были жилые помещения, а с другой располагалась тюрьма", - показывает полковник Рами.

Сирийские войска взяли город Хан-Шейхун в прошлом месяце после нескольких недель массированного наступления при поддержке России. Провинция Идлиб на границе с Турцией была главным оплотом повстанцев в восьмилетней гражданской войне. Наступление спровоцировало трения между Москвой и Анкарой, год на зад заключившими соглашение о деэскалации Идлиба.