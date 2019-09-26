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Австрия

Австрийская пара заказала в интернете одежду, а получила коробку экстази

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Австрийская пара заказала в интернете одежду, а получила коробку экстази
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Polizei
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Супружеская пара из австралийского Линца заказала по интернету одежду, но вместо желанного пополнения гардероба в почтовой посылке оказалось 25 тысяч таблеток экстази.

Жена заказала два платья через компанию, находящуюся в Нидерландах. Сперва она подумала, что содержимое коробки - декоративные камни, но затем почувствовала неладное. Местная полиция сообщила, что в посылке оказалось 24,8 тысячи таблеток экстази на общую сумму 500 тысяч евро.

Правоохранителям удалось установить личность адресата незаконного груза. Им оказался житель Шотландии, которого уже задержали. Голландские власти открыли расследование с целью выяснить личность отправителя.

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