Австрийская пара заказала в интернете одежду, а получила коробку экстази

Супружеская пара из австралийского Линца заказала по интернету одежду, но вместо желанного пополнения гардероба в почтовой посылке оказалось 25 тысяч таблеток экстази.

Жена заказала два платья через компанию, находящуюся в Нидерландах. Сперва она подумала, что содержимое коробки - декоративные камни, но затем почувствовала неладное. Местная полиция сообщила, что в посылке оказалось 24,8 тысячи таблеток экстази на общую сумму 500 тысяч евро.

Правоохранителям удалось установить личность адресата незаконного груза. Им оказался житель Шотландии, которого уже задержали. Голландские власти открыли расследование с целью выяснить личность отправителя.