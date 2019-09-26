Мир прощается с Шираком

«Французы потеряли великого соотечественника» - такими словами охарактеризовал уход из жизни экс-президента Жака Ширака нынешний глава французского государства Эммануэль Макрон в специальном обращении к нации. Французский лидер объявил 30 сентября днём общенационального траура.

Мы вспоминаем сегодня с волнением и любовью о его независимости, сильном характере, таланте сочетать простоту и величие, доступность и достоинство, любовь к родине и открытость всему свету. Эммануэль Макрон президент Франции

«Великим европейцем» назвала Ширака избранный председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

А покидающий этот пост Жан-Клод Юнкер охарактеризовал покойного как человека твёрдых гуманистических убеждений и своего верного друга.

Главный переговорщик ЕС по «брекситу» Мишель Барнье в президентство Ширака был министром иностранных дел Франции:

«Он любил людей, он любил Францию, он любил мир, у него был неутолимый интерес к мировым культурам. Он был гуманистом и в то же время государственным деятелем. Я горжусь своей службой под его началом».

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш вспомнил о Шираке как о защитнике климата:

«Жак Ширак был настоящим пионером в борьбе с изменением климата, так как он ставил эту проблему в центр международной повестки дня уже очень давно. Франция потеряла великого государственного деятеля, полностью приверженного демократии и международному сотрудничеству. И я бы хотел отдать ему дань уважения».

Президент России Владимир Путин в телеграмме с соболезнованиями, направленной Бернадет Ширак, назвал её покойного мужа «мудрым и дальновидным государственным деятелем, последовательно защищавшем интересы своей страны».