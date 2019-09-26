Мир прощается с Шираком

«Французы потеряли великого соотечественника» - такими словами охарактеризовал уход из жизни экс-президента Жака Ширака нынешний глава французского государства Эммануэль Макрон в специальном обращении к нации. Французский лидер объявил 30 сентября днём общенационального траура.
«Великим европейцем» назвала Ширака избранный председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
А покидающий этот пост Жан-Клод Юнкер охарактеризовал покойного как человека твёрдых гуманистических убеждений и своего верного друга.
Главный переговорщик ЕС по «брекситу» Мишель Барнье в президентство Ширака был министром иностранных дел Франции:
«Он любил людей, он любил Францию, он любил мир, у него был неутолимый интерес к мировым культурам. Он был гуманистом и в то же время государственным деятелем. Я горжусь своей службой под его началом».
Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш вспомнил о Шираке как о защитнике климата:
«Жак Ширак был настоящим пионером в борьбе с изменением климата, так как он ставил эту проблему в центр международной повестки дня уже очень давно. Франция потеряла великого государственного деятеля, полностью приверженного демократии и международному сотрудничеству. И я бы хотел отдать ему дань уважения».
Президент России Владимир Путин в телеграмме с соболезнованиями, направленной Бернадет Ширак, назвал её покойного мужа «мудрым и дальновидным государственным деятелем, последовательно защищавшем интересы своей страны».