Альпы теряют ледники

250 тысяч кубических метров льда сползают по итальянскому склону массива Монблан со скоростью 50-60 см в сутки. Фонд «Безопасные горы», занимающийся наблюдением за ледником Планпенсье с 2013 г., предупредил местные власти, что эта масса льда может обрушиться расположенную ниже долину Ферре. Но когда это случится, предсказать никто не может.
На всякий случай, глава Курмайора – популярного итальянского горнолыжного курорта, расположенного в этой долине, распорядился эвакуировать горные хижины и перекрыть ряд дорог. Меры предосторожности принимаются также на французской и швейцарской стороне горного массива.
На пути возможного схода ледника нет населённых пунктов. Поэтому он угрожает только альпинистам, совершающим восхождение на на этом склоне Монблана.
Эксперты связывают ускоренное таяние альпийских ледников с глобальным потеплением. В прошедшее воскресенье сотни человек приняли участие в церемонии прощания с ледником Пицоль, расположенном на северо-востоке Швейцарии. По подсчётам учёных, при сохранении нынешних темпов таяния, к концу века исчезнут 90 % альпийских ледников.