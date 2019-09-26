Исследование: число стран, использующих фейк-ньюс, увеличилось вдвое

Исследователи из Оксфордского университета пришли к выводу, что в 2018 году число стран, подделывающих контент, увеличилось более, чем в два раза по сравнению с 2017 годом. В каждой из них социальными сетями для влияния на общественное мнение пользуются, как минимум, одна политическая партия или государственный орган.

В исследовании, опубликованном в четверг, говорится, что самой популярной платформой для недобросовестных информационных кампаний остается "Фейсбук". Для распространения пропаганды им пользуются в 56 странах, считают ученые.

"Социальными сетями стали пользоваться многие авторитарные режимы. В 26 странах интернет-пропаганда используется как инструмент контроля информации для достижения трех основных целей: подавление основных прав человека, дискредитация политических оппонентов и подавление иных, противоположных мнений", - говорится в отчете.

В то время как Россия и Турция, по мнению авторов, использует фейковые новости для дискредитации противников властей, Китай играет с фактами для подавления протестов.

Чаще всего для манипуляции информацией используются вирусные мемы, видео и изображения. По сравнению с предыдущими годами, популярность набирает визуальный контент для "Инстаграма" и YouTube. "Рост популярности этих платформ объясняется развитием технологии распространения фейк-ньюс, - говорит один из авторов отчета Саманта Брэдшоу. - Сайтов, на которых делятся статьями, становится все меньше, а видео и быстропотребляемой информации становится все больше".

Популярность изобразительного контента Брэдшоу объясняет тем, что "картинки вызывают больше эмоций, чем слова, и имеют больше шансов стать вирусными".

Часть доклада посвящена проблемам, с которыми сталкиваются такие технологические гиганты как "Фейсбук" или Google при борьбе с распространением дезинформации. "Фейсбук" утверждает, что предоставление пользователям точной информации - "главный приоритет" компании.

"Мы разработали более интеллектуальные инструменты, внесли большую прозрачность и установили более прочные партнерские отношения, чтобы лучше выявлять возникающие угрозы, останавливать злоумышленников и сокращать распространение дезинформации в "Фейсбуке", "Инстаграме" и WhatsApp", - сказал представитель социальной сети агентству Reuters.

Ранее в этом месяце технологические компании объявили о создании альянса с "Би-би-си" для борьбы с распространением фейк-ньюс. Стратегия включает в себя "систему раннего предупреждения", позволяющей оповещать друг друга о ложном содержании контента.

По словам Брэдшоу, переориентация злоумышленников на визуальный контент может подорвать усилия информационных компаний.