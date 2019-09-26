Курды требуют правосудия

Террористы ИГИЛ преследуют одну цель — сеять страх. Далеко за пределами своего "халифата".

Но мало кто испытал больший ужас от их действий, чем жители Рожавы, Сирийского Курдистана. Исламисты контролировали эти территории долгое время, а сейчас курды требуют предать их суду.

Необходимо создать международный трибунал. Почему учредить его должны именно на северо-востоке Сирии? Потому что боевики ИГИЛ совершали свои самые страшные преступления здесь. Здесь же есть все улики, доказательства, свидетели. Абдулкарим Омар член администрации Сирийского Курдистана

В Сирийском Курдистане сегодня находятся под стражей около 10 тысяч предполагаемых боевиков "Исламского государства". Из низ 2 тысячи - иностранцы. Но многие мировые лидеры сомневаются в том, что этот полуавтономный регион, над которым Дамаск утерял контроль еще в 2012 году, сможет выполнить такую трудную задачу - провести судебный процесс над экстремистами. Некоторые государства, в частности, Франция и Бельгия, обращаются к третьим странам с просьбой привлечь к ответственности их граждан.

Адвокат Набиль Буди помогает отстаивать свои права европейским гражданам, которых удерживают в Сирии и Ираке по подозрению в связях с "ИГИЛ". По его словам, 11 французов были перевезены в Багдад с согласия Парижа.

Если будет доказано участие Франции в их выдаче Ираку, международный и европейский суды признают ее виновной в нарушении ряда договоров. Ведь Франция, в частности, подписала конвенцию Совета Европы, запрещающую смертную казнь. А это значит, что Франция не может передавать своих граждан в страны, где практикуются пытки и выносят смертные приговоры. Набиль Буди адвокат

На северо-востоке Сирии новости узнают моментально. В местном фильтрационном лагере жены предполагаемых исламистов наслышаны о приговорах иракских судов. Какая участь ждет этих француженок и бельгиек?

"Нам сказали, что и мы поедем в Ирак, что нас там приговорят к пожизненному заключению, - говорят женщины. - Сказали, что Франция заплатила иракским властям, потому что не хочет иметь с нами дело. А многие французы желают нам и нашим детям смерти".

Если бы они могли что-то изменить в своей жизни, то никогда не приехали в Сирию.

Спросите кого угодно - мало кто гордится тем, что сделал. У всех было время подумать. Именно поэтому я уверяю вас: бояться тех, кто здесь оказался, не надо. Они пережили многое. Они приехали и увидели все как есть. Наверное, те, кто еще остаются в родной стране, просто ничего не понимают, и их легко обмануть. жена предполагаемого исламиста

"Люди не понимают, что "Исламское государство" - это "Исламское государство", а мы это мы. Французы же не во всем соглашаются со своим президентом. Не все его решения находят единогласную поддержку у народа", - говорит другая женщина.

Но именно Эммануэлю Макрону, а также другим европейским лидерам предстоит теперь решить, будут ли их судить, где это произойдет, смогут ли они вообще когда-нибудь вернуться домой.