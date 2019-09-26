Эстония: банкир-свидетель найден мёртвым

Бывший глава эстонского отделения Danske Bank Айвар Рехе обнаружен мертвым рядом с загородным домом его семьи. Финансист, которого называли важным свидетелем по громкому делу об отмывании денег, пропал в понедельник. В полиции полагают, что он покончил с собой, и не видят оснований для начала расследования обстоятельств смерти Рехе.

Мы осмотрели место происшествия и тело. Мы не обнаружили никаких признаков насилия и на данный момент исключили возможность причастности третьих лиц к смерти Айвара Рехе. Вальдо Пыдер полиция Эстонии

После сообщения о пропаже банкира десятки волонтёров несколько дней прочёсывали лес у его дома. Полиция сразу объявила, что ему может угрожать опасность. Местные издания отмечают, что, по предварительным данным, ещё в среду в разгар поисков финансист был жив.

Рехе возглавлял Danske Bank в Эстонии с 2007 по 2015 г. Он уволился на фоне обвинений в причастности банка к легализации порядка 200 миллиардов евро, вывезенных из России и других стран бывшего СССР.