Airbus атакуют хакеры

Хакеры пытались украсть данные французской авиакомпании Airbus через компьютерные сети ее подрядчиков и поставщиков. Об этом сообщает AFP. По информации источников агентства злоумышленники действовали через сети французской консалтинговой компании Expleo, британского производителя двигателей для авиации Rolls-Royce и двух неустановленных французских подрядчиков. Все те же неназванные источники полагают, что за кибератаками мог стоять Китай. Повлияли ли попытки взлома на деятельность компании и утечку данных пока неизвестно.