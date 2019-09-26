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Airbus атакуют хакеры

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 Ирина Александрова  и AFP
Airbus атакуют хакеры
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Хакеры пытались украсть данные французской авиакомпании Airbus через компьютерные сети ее подрядчиков и поставщиков. Об этом сообщает AFP. По информации источников агентства злоумышленники действовали через сети французской консалтинговой компании Expleo, британского производителя двигателей для авиации Rolls-Royce и двух неустановленных французских подрядчиков. Все те же неназванные источники полагают, что за кибератаками мог стоять Китай. Повлияли ли попытки взлома на деятельность компании и утечку данных пока неизвестно.

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