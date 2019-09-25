Начата процедура импичмента Трампа

Cпикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что в нижней палате начинается процедура импичмента Дональда Трампа.

По мнению оппонентов Трампа, он мог попытаться поставить в зависимость от предоставления помощи Украине возможное начало расследование в отношении сына его потенциального соперника, экс-вице-президента Джо Байдена.

Представляющая Демократическую партию политик сообщила, что действия президента демонстрируют, что он "предал присягу и поставил под угрозу национальную безопасность. Президент уже признал, что обращался с просьбой к украинскому лидеру предпринять некие действия, которые могли принести ему политические очки. Это всем нам показало бесчестность того, что президент предал таким образом процедуру наших выборов".

Хантер Байден начал работать на украинскую газовую компанию "Бурисма" в 2014-м году. Его имя, как писал ряд СМИ, могло значиться в числе фигурантов дела о коррупции, которые вел тогдашний генеральный прокурор страны Виктор Шокин. Шокин вскоре был уволен.

Трамп заметил, что "это был отличный звонок, не бывает просто лучших телефонных звонков, сами украинцы об этом заявили. Никакого давления, никаких условий, ничего такого".

А Джо Байден поддержал действия однопартийцев: "Президент должен прекратить препятствовать этому расследованию и другим разбирательствам в отношении его возможных проступков".

Дональд Трамп назвал случившееся новым этапом охоты на ведьм и, встречаясь с президентом Ирака в кулуарах Генассамблеи ООН, выразил уверенность, что начало процедуры импичмента со стороны демократов лишь пойдет ему на пользу.